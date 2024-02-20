Пилоту Кузьминову предлагали оставаться в Украине. Он точно здесь был бы защищен, - Данилов
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "УП", информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник отметил, что людям, имеющим отношение "к тем или иным событиям", следует сохранять бдительность, и они "должны были бы заботиться о ситуации".
"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы бесчинствовать, как это произошло в Испании", - сказал Данилов.
Вместе с тем, секретарь СНБО указал на важность дождаться официальных выводов испанской стороны относительно ситуации.
Как сообщалось, российский пилот Максим Кузьминов был найден мертвым в Испании. Летом 2023 года в рамках операции Главного управления разведки Минобороны он перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины.