Новости

Пилоту Кузьминову предлагали оставаться в Украине. Он точно здесь был бы защищен, - Данилов

18 46176
кузьмінов
Российскому пилоту Максиму Кузьминову, который в рамках кодовой спецоперации ГУР "Синица" перегнал российский военный вертолет Ми-8 в Украину, наше государство предлагало оставаться в Украине.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что людям, имеющим отношение "к тем или иным событиям", следует сохранять бдительность, и они "должны были бы заботиться о ситуации".

"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы бесчинствовать, как это произошло в Испании", - сказал Данилов.

Вместе с тем, секретарь СНБО указал на важность дождаться официальных выводов испанской стороны относительно ситуации.

Также читайте: Увеличение возраста контрактников в РФ вряд ли поможет повысить боеспособность российской армии, - британская разведка

Как сообщалось, российский пилот Максим Кузьминов был найден мертвым в Испании. Летом 2023 года в рамках операции Главного управления разведки Минобороны он перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины.

Топ комментарии

  • Владимир Сухов e5dee246
    Тут би його вбили ще раніше !
  • Serhiy Talatynnik
    Даніла ти би краще пельку заткнув тормоз індівідумний. Ти все знаєш рубашкі вдягаєш і кіздиш на ліво на право. В вас патріотів в зривають в Одесі а воно меле в безпеці…
  • Микола Січень 72a7e4d0
    Аміна Акуєва,Деніс Вороненков.....і багато інших..
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости