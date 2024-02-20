Пилоту Кузьминову предлагали оставаться в Украине. Он точно здесь был бы защищен, - Данилов

Российскому пилоту Максиму Кузьминову, который в рамках кодовой спецоперации ГУР "Синица" перегнал российский военный вертолет Ми-8 в Украину, наше государство предлагало оставаться в Украине.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что людям, имеющим отношение "к тем или иным событиям", следует сохранять бдительность, и они "должны были бы заботиться о ситуации".

"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы бесчинствовать, как это произошло в Испании", - сказал Данилов.

Вместе с тем, секретарь СНБО указал на важность дождаться официальных выводов испанской стороны относительно ситуации.

Также читайте: Увеличение возраста контрактников в РФ вряд ли поможет повысить боеспособность российской армии, - британская разведка

Как сообщалось, российский пилот Максим Кузьминов был найден мертвым в Испании. Летом 2023 года в рамках операции Главного управления разведки Минобороны он перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины.