Атака "Шахедами" на Юг: работала ПВО, обошлось без пострадавших и вражеских попаданий
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Очередная вражеская атака дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136" была направлена по юго-восточным и центральным регионам нашей страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
Как отмечается, в операционной зоне Сил обороны Юга Украины подразделениями ПВО сбиты 4 ударных БпЛА указанного типа: по 1 в Херсонской и Николаевской, 2 в Кировоградской области.
"Попадания, другие повреждения и пострадавшие не зафиксированы", - говорится в сообщении.