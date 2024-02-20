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"Шахеды" атаковали Полтавщину: под ударом промышленный объект, начался пожар

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шахед
Ночью вражеские БПЛА атаковали Полтавщину. В Кременчугском районе раздались звуки взрывов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под ударом оказался промышленный объект.

"Это привело к пожару. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 спасателей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

Что известно об атаке дронами в ночь на 20 февраля

Как отмечается ранее, в операционной зоне Сил обороны Юга Украины подразделениями ПВО в ночь на 20 февраля были сбиты 4 ударных БпЛА указанного типа: по 1 в Херсонской и Николаевской, 2 в Кировоградской области. Попаданий, других повреждений и пострадавших не зафиксировано.

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Топ комментарии

  • Людмила Сербин
    А написали, що збили 23 з 23. Напевно забули скоординувати свою брехню, бо в нас як і у кацапів "патєрь нет".
  • Русскоязычный Бандеровец 905c405d
    Я знаю хто. Це ті, хто злив операцію по Вагнерівцям. Спитайте у Безмозглої . Вона точно не дасть збрехати. Ну, а Бонетряпка Боневтікович тут звичайно не при чому.
  • Ярема Стогін 0ab626e0
    Хто б, куда б і чого б не викладав - при належним чином організованій і забезпеченій ППО і ПРО країни такого б не відбулося. Два (2!!!) роки війни а керівництво країни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни (навіть важливих стратегічних об"єктів!).
    Таке керівництво не має права бути при владі і на свободі і малювати свої продажні пики на екранах і по закордонах.! Це камарілья, котра свідомо дає знищити країну, обезголовити і знищити Армію в "котлах", а потім кинути знекрівлену Україну під ноги кацапам (нате! як домовлялися!)
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