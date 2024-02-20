Уничтожены 23 из 23 запущенных "Шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 20 февраля 2024 года противник атаковал Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 (Белгородская обл.), управляемой авиационной ракетой Х-31 (Запорожская обл.) и 23 ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск – РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечают, к отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбиты все 23 "шахеда" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Что известно об атаке дронами в ночь на 20 февраля

Как отмечается, ранее, в операционной зоне Сил обороны Юга Украины подразделениями ПВО в ночь на 20 февраля были сбиты 4 ударных БпЛА указанного типа: по 1 в Херсонской и Николаевской, 2 в Кировоградской области. Попаданий, других повреждений и пострадавших не зафиксировано.

В Полтавской области под ударом промышленный объект, начался пожар.

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