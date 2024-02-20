Генассамблея и Совбез ООН соберутся 23 февраля ко второй годовщине полномасштабной войны РФ против Украины
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В пятницу, 23 февраля, будут заседать отдельно Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности ООН, который проведет открытые дебаты по поводу второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отметили в секретариате Совбеза, дебаты начнутся в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву).
С просьбой по поводу заседания Совета Безопасности обратилась Украина при поддержке Словении, которая в настоящее время является непостоянным членом СБ.
Ожидается, что с докладом выступит генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. В дебатах примет участие вице-премьер-министр – министр иностранных дел Словении Таня Файон.