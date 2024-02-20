Игнат о применении вражеской авиации после сбивания российских самолетов: Летают меньше, не решаются подлетать поближе
Об этом заявил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Как показывает практика, что на северном, что на южном, что на восточном направлении после падения российских самолетов, после их уничтожения определенный период оккупанты не решаются подлетать ближе. А чем ближе подлетает самолет с управляемыми авиабомбами под крыльями, тем дальше те бомбы могут лететь вглубь нашей обороны", – говорит он.
Поэтому, по словам спикера, противник понимает, что его могут достать и "уж так нагло они себя не ведут".
"И летают меньше. Особенно вчера активность вражеской авиации была значительно и значительно меньше", - добавил Игнат.
Уничтожение вражеской авиации
Как сообщалось, за прошедшие сутки уничтожено Су-34 и Су-35С российских оккупантов на Восточном направлении.
Утром 18 февраля защитники Украины уничтожили очередной вражеский самолет - 4 за два последних дня. Сразу три вражеских истребителя уничтожены на Восточном направлении 17 февраля.