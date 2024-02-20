Игнат о применении вражеской авиации после сбивания российских самолетов: Летают меньше, не решаются подлетать поближе

После уничтожения 6 вражеских самолетов в течение нескольких последних дней наблюдается существенное снижение активности вражеской авиации. Противник понимает, что "его могут достать".

Об этом заявил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Как показывает практика, что на северном, что на южном, что на восточном направлении после падения российских самолетов, после их уничтожения определенный период оккупанты не решаются подлетать ближе. А чем ближе подлетает самолет с управляемыми авиабомбами под крыльями, тем дальше те бомбы могут лететь вглубь нашей обороны", – говорит он.

Поэтому, по словам спикера, противник понимает, что его могут достать и "уж так нагло они себя не ведут".

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"И летают меньше. Особенно вчера активность вражеской авиации была значительно и значительно меньше", - добавил Игнат.

Уничтожение вражеской авиации

Как сообщалось, за прошедшие сутки уничтожено Су-34 и Су-35С российских оккупантов на Восточном направлении.

Утром 18 февраля защитники Украины уничтожили очередной вражеский самолет - 4 за два последних дня. Сразу три вражеских истребителя уничтожены на Восточном направлении 17 февраля.