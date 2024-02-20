Сикорский о задержке помощи Украине: "Может быть слишком поздно"
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом Сикорский сказал в комментариях СМИ в Брюсселе после встречи министров иностранных дел.
Глава МИД Польши отметил, что ему грустно снова рассказывать об отсутствии прогресса в поставках боеприпасов в Украину, а также о том, что некоторые страны все еще блокируют создание специального механизма в рамках Европейского фонда мира для финансирования поставок снарядов.
Это решение должно быть принято как можно быстрее, подчеркнул он.
"Ситуация в Украине начинает становиться драматичной. Я призвал наконец-то принять решение… Как мы видим, Авдеевка уже упала, россияне наступают на нескольких направлениях, возможно, уже "слишком поздно", - заявил Сикорский.
Кроме того, он отреагировал на заявление на Мюнхенской конференции президента Чехии Петра Павела о том, что Прага "обнаружила" сотни тысяч боеприпасов, которые можно передать Украине.
"Это новая ситуация, потому что до сих пор мы думали, что снарядов уже просто нет. Оказывается, что есть и снаряды, и мощности производства. Чего нет – это решения о выделении средств на закупку и производство", - добавил министр иностранных дел Польши.