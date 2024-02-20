Катар помог вернуть в Украину 11 детей, похищенных россиянами

Речь идет о детях от 2 до 16 лет, которых россияне похитили из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По данным СМИ, во время войны они находились либо на оккупированных территориях, либо в России.

"Более 6 месяцев Катар тесно сотрудничал со своими российскими и украинскими коллегами, чтобы достичь прогресса по инициативе воссоединения, а также в поиске путей укрепления доверия в других сферах", - заявила государственный министр Катара по международному сотрудничеству Лолва Аль-Хатер.

По состоянию на понедельник, 19 февраля, все 11 детей находились в посольстве Катара в Москве, прежде чем отправиться на воссоединение со своими родственниками в Украине.

Самые молодые в этой группе детей – двойняшки в возрасте двух лет. По данным Independent, после полномасштабного вторжения их родители из-за финансовых трудностей поместили детей в детдом на оккупированной Россией территории. Опеку над этими детьми взял их дядя, который находится в Украине.

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Еще двое детей – 5 и 6 лет – в начале вторжения уже жили в интернате для детей с особыми потребностями. Во время наступления россияне перевезли их в оккупированный Крым.

Трое детей – 10-летний мальчик и двое подростков – проживали сами на оккупированных частях Запорожской и Донецкой областей, их матери умерли в прошлом году. Ожидается, что они должны воссоединиться со своими родственниками в Украине.

Еще один мальчик, которому 14 лет, вернется в Украину к своей матери, которая в 2022 году находилась в российском плену, но уже освобождена.

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Мальчик – 16 лет – воссоединится со своей тетей в Украине. Его семья погибла при попытке эвакуации из оккупированного Луганска.

Министр Катара по международным делам заявила, что Доха установила механизм безопасного возвращения украинских детей домой. "Мы будем продолжать выступать посредником между двумя сторонами до тех пор, пока потребуется, с надеждой, что в конце концов это приведет к деэскалации конфликта", - сказала чиновник.

Власти Катара также сообщили, что запрос на помощь в возвращении детей они получили от Украины.