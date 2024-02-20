Болгария снова задерживает поставки обещанных Украине 100 бронетранспортеров, - СМИ

Болгария задерживает поставки 100 бронетранспортеров для Украины, поскольку минобороны страны просит НАТО покрыть расходы по транспортировке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"Болгария может помочь, но это не происходит необходимыми темпами, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но через три месяца мы не можем перевезти сотню БТРов из Софии в Русе (город на реке Дунай) на северо-востоке Болгарии – ред.)", - отметил депутат парламента Мирчев.

Решение об отправке машин было принято в парламенте более трех месяцев назад и министерство внутренних дел Болгарии и министерство обороны Украины подписали соглашение о поставках бронетранспортеров.

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По словам министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, задержка произошла из-за того, что София проверяла, смогут ли союзники по НАТО профинансировать транспортировку БТР.

"Это не простая транспортная операция, в ней должно быть задействовано большое количество поездов", – добавил он.

Издание обратилось в болгарское оборонное ведомство с просьбой назвать причины, почему поставка БТРов еще не состоялась, однако ответа не получило.