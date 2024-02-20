3 ОШБр о ситуации под Авдеевкой: Штурмы РФ не заканчиваются фактически никогда, оккупанты применяют химическое оружие
Об этом в эфире телемарафона заявил командир подразделения "Терра" 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов, информирует Цензор.НЕТ.
"Насколько здесь сложно? Давайте по сравнению: в свое время я думал, что Бахмутское направление, которое является сверхсложным - это самое сложное место российско-украинской войны, но когда я приехал сюда - эта планка повысилась. Я думаю, что не солгу, если скажу, что Авдеевское направление является самой горячей точкой российско-украинской войны и самой горячей точкой в мире", - отметил он.
По словам Волохова, враг применяет всю номенклатуру оружия.
"В том числе химическую, в том числе авиацию, ракетный компонент, пехоту. Не только регулярные войска, но и спецподразделения, такие как ГРУ, другие спецподразделения, сведеные в группы штурмовые. Работают ночью. Штурмы не заканчиваются фактически никогда. Пехота идет и идет вперед. Но из хороших новостей могу сказать, что это все имеет достаточно ограниченную эффективность", - добавил военный, отметив, что 3 ОШБр поставила рекорд по уничтожению пехоты и техники противника.