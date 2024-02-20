Швеция объявила о крупнейшем пакете помощи Украине более чем на €600 млн: боевые катера, подводное вооружение и ЗРК Robot 70. СПИСОК
Об этом заявил министр обороны Швеции Поль Йонссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Folkbladet и SVT.
"Поддерживая Украину, мы также инвестируем в нашу собственную безопасность. Если бы Россия выиграла эту ужасную войну, у нас были бы гораздо большие проблемы с безопасностью, чем сегодня", - подчеркнул он.
По его словам, 15-й пакет помощи рассматривается не только как важный сигнал Украины в канун годовщины начала войны о том, что поддержка Швеции будет продолжаться, но и как сигнал России, что Швеция не оставит разрушенную войной страну.
Пакет помощи включает:
- 10 десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90;
- 20 десантных катеров;
- подводное вооружение, такое как мины и торпеды;
- ряд ЗРК типа Robot 70;
- противотанковые работы модели TOW;
- гранатометы с боеприпасами;
- артиллерийские боеприпасы;
- ручные гранаты;
- гранатометы Carl Gustaf;
- медицинское оборудование;
- автомобили скорой помощи.
Отмечается, что 1 миллиард крон направят на закупку военной техники через разные фонды, еще 1 миллиард – на заказ новых боевых машин Stridsfordon 90 для Украины.
400 миллионов шведских крон пойдут на разные образовательные инициативы для украинцев.
Новый пакет поддержки специально разработан в соответствии с потребностями Украины, добавил Йонсон.