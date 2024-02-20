Блокирование польско-украинской границы не имеет оправдания, - МИД

В Министерстве иностранных дел призвали польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций по блокированию границы.

Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Блокировка польско-украинской границы, какими бы лозунгами она ни сопровождалась, не имеет оправдания. Наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подвергают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России", - подчеркнул он.

По словам Николенко, граница Польши и Украины - это и граница ЕС, поэтому она не должна быть заложником каких-либо политических интересов.

"Считаем также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, которые пересекают польско-украинскую границу. Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель - провоцировать дальнейшее обострение двусторонних отношений.

В то же время протестующие никоим образом не упоминают угрозы, связанные с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран", - отметил спикер МИД.

МИД призывает польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для прекращения антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах.

"В условиях внешнего испытания чрезвычайно важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы. Украинцы и поляки должны стать в защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам подорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств", - подытожил Николенко.

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