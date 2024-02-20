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В США представили альтернативный законопроект о предоставлении помощи Украине и Израилю, - СМИ

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сша,конгрес
Республиканец Брайан Фицпатрик и демократ Джаред Голден представили в Палате представителей США измененную версию пакета мер о предоставлении помощи Украине и Израилю и безопасности границ. Они призывают коллег поддержать именно этот альтернативный вариант.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

"За два года, которые прошли с момента вторжения России в Украину во время самой наглой кампании территориальной агрессии в Европе со Второй мировой войны, поддержка Америкой молодой украинской демократии была двухпартийным консенсусом в Конгрессе", - отмечают Фицпатрик и Голден в письме, направленном в Палату представителей в полном составе.

"США не может отвернуться от украинского народа, который десятками тысяч сражается и умирает, чтобы сохранить свою демократию и суверенитет. Они доказали, что, имея американское оружие и боеприпасы, они могут победить в этой борьбе. Мы знаем, что без этого они могут потерпеть поражение", - пишут они.

Ранее республиканцы требовали реформирования пограничной политики как условия предоставления помощи Украине, но консерваторы в обеих палатах отклонили предварительную версию законопроекта Сената, включавшего вопросы безопасности границ США.

Фицпатрик и Голден в письме отмечают, что именно их альтернативный вариант сокращает предварительные предложения по оказанию помощи критически важным военным товарам первой необходимости для Украины и Израиля.

"Сейчас, когда мы пишем, положение Украины под угрозой. У ее борцов за свободу заканчиваются боеприпасы и они отступают с востока, прокладывая путь для дальнейшего продвижения России. Это прямой результат безысходной ситуации в Конгрессе", - добавили они.

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Топ комментарии

  • Vik Tor 98802600
    А чому відмовились від Лендлізу? єрмак пережива, що йому потім не хвате грошей, щоб красти? Як на мене - краще потім сплачувати за Лендліз, ніж зараз втратити всю україну назавжди.
  • Пересічний громадянин 7ff2b995
    Є допомога від старика, яка врятували життя десятків мільйонів українців. А у якій формі нас рятувати не нам вирішувати.
  • Said_
    На чому грунтується упевненість, що за ленд-лізом Україна отримала б кращк зброю або у більшій кількості, ніж є за безоплатною допомогою?
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