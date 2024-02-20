Судей, рассматривающих дело Червинского, определяют в "ручном режиме", - адвокат Глоба
Об этом сообщил адвокат Константин Глоба, информирует Цензор.НЕТ.
"Дело Червинского или "мухлеж" с автораспределением дел между судьями, вершащими правосудие в Шевченковском Районном суде г. Киева. Не буду прибегать к сложным юридическим конструкциям, попробую объяснить происходящее не юридическим языком:
В день, когда дело Романа заходит в суд, 98% судей то ли уходят на один день в отпуск, то ли странным образом у них происходит кратковременное расстройство их "специализации", поскольку кто-то в явно ручном режиме определяет ряд судей, как таковых, у которых отсутствует специализация. Чудо заключается в том, что судьи, у которых отсутствует специализация, на самом деле ее имеют по этим делам, потому что я каждый день по подобным уголовным делам у них защищаю своих клиентов", - говорится в сообщении.
По словам защитника, в результате этих манипуляций всегда распределение дела Червинского происходит только между двумя-тремя определенными судьями, вместо ориентировочно 15 судей.
"Что это значит? Это значит, что, во-первых, автораспределение осуществляется очевидно, по-моему мнению, в ручном режиме, во-вторых, это преступление - вмешательство в процесс автораспределения дел!, как следствие, все решения этих судей незаконны" , поскольку приняты неуполномоченным и незаконным судом!
В качестве примера предоставляю фото последнего автораспределения ходатайства по продолжению действия меры пресечения Романа", - добавил Глоба.
Справа Романа Червінського
СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ с целью выкрасть самолет.
В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, рассказав об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в ведении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операцию на аэродроме "Канатово" согласовали с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковнику Роман Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.