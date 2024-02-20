Церемония чествования памяти Героев Небесной Сотни в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На аллее Героев Небесной Сотни состоялся традиционный церемониал. Чествование началось с исполнения Государственного Гимна, также состоялась межконфессиональная панихида по погибшим и прозвучала "Молитва за Украину".
К временному мемориалу и портретам 107 Героев Небесной Сотни на аллее все желающие принесли цветы и зажгли лампадки.
В знак памяти о павших за свободу майдановцах прозвучала песня "Пливе кача", ставшая реквиемом по Небесной Сотни. Затем духовой оркестр исполнил "Марш украинской армии".
Организаторы мероприятия: Национальный музей Революции Достоинства, Украинский институт национальной памяти, Киевская Трехсвятительская духовная семинария УГКЦ, с участием Министерства обороны Украины.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук