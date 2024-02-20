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Церемония чествования памяти Героев Небесной Сотни в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 20 февраля, в центре Киева состоялось чествование памяти погибших участников Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На аллее Героев Небесной Сотни состоялся традиционный церемониал. Чествование началось с исполнения Государственного Гимна, также состоялась межконфессиональная панихида по погибшим и прозвучала "Молитва за Украину".

К временному мемориалу и портретам 107 Героев Небесной Сотни на аллее все желающие принесли цветы и зажгли лампадки.

В знак памяти о павших за свободу майдановцах прозвучала песня "Пливе кача", ставшая реквиемом по Небесной Сотни. Затем духовой оркестр исполнил "Марш украинской армии".

Читайте также: "Помним! Небесная Сотня", - в Киеве состоялось чествование памяти павших 18 февраля 2014 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні

Организаторы мероприятия: Национальный музей Революции Достоинства, Украинский институт национальной памяти, Киевская Трехсвятительская духовная семинария УГКЦ, с участием Министерства обороны Украины.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Топ комментарии

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Пам'ятаймо про тих, хто повстав на захист Українців, від зради ригоАНАЛІВ перед московією!
    Не повторюємо помилок щодо «люстрацій гнидоти» з катанням у сміттєвих баках… Усі реальні сьогоднішні зрадники України, тоді залишилися в стороні!!
    Кравець, льовочкині, лукаш, портнов, та тисячі інших ригоАналів заховалися, щоб нагадити Україні та її людям, руками разумкова + зеленського!!!
    Пильнумо Україну !!! Недопускамо нових Крутів, а потім, і таборів ГУЛАГУ!!
    Слава Україні! Вогню, запеклі не бояться !! Герої Небесної Сотні поруч з нами!!
  • Luk Viktor
    Герої не вмирають!
  • віктор федорович 31ee1569
    Де Зе?
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