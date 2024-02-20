Из-за блокады границ и нерыночных цен на древесину останавливаются предприятия – деревообработчики обратились в Офис Президента и Правительство

Ассоциация деревообработчиков и лесозаготовителей Львовщины обратилась с письмами в Офис Президента и Кабинет Министров , в которых выразила серьезную обеспокоенность по поводу текущей ситуации, связанной с блокадой границ, что приводит к серьезным проблемам для украинских переработчиков и экспортеров продукции.

Письма размещены на сайте "Открытый лес".

"По данным нашей Ассоциации, деревообрабатывающие предприятия Украины не планируют покупать древесину во втором и последующих кварталах 2024 года из-за длительной блокировки границы и нерыночных цен на сырье. Следовательно, остановится почти все деревообрабатывающее производство. У деревообработчиков нет возможности быстро принимать решения, ведь они находятся в перманентном ожидании", - отмечается в письмах.

Также Ассоциация обращает внимание, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство лесных ресурсов Украины и ГП "Леса Украины" никоим образом не пытаются содействовать украинским переработчикам. Цены на сырье остаются слишком высокими и неконкурентными, аукционы по продаже древесины проходят в ручном режиме.

"Украинские деревообработчики уже сталкиваются с большими сложностями из-за войны и необоснованно завышенных цен на древесину. Очередная блокада границ еще больше обостряет данную ситуацию, приводя к абсолютной остановке экспорта. Пока предприятия вынуждены приостанавливать или уменьшать производство, большое количество рабочих мест замораживаются, что приводит к невозможности выплаты зарплат работникам", - отмечают в Ассоциации.

Також там сообщают, что примером кризиса в области деревообработки является низкий процент покупки древесины в первом квартале 2024 года из-за начавшейся еще в прошлом году блокады границы, а также из-за монопольного установления высоких цен на сырье.

Как объясняется в письмах, в настоящее время наблюдается увеличение выставленных объемов сырья на второй квартал 2024 года. Это происходит из-за того, что объемы первого квартала не были выкуплены. Кроме того, по информации экспертов, на сегодняшний день ориентировочные остатки на складах продавцов древесины могут превышать 2-2,5 млн кубометров по всей Украине. Тем не менее, деревообработчики все равно не имеют возможности и не планируют покупать дорогую древесину для производства.

Представители Ассоциации обратились к Правительству с просьбой принять неотложные меры для обеспечения стабильности и продолжения экспортной деятельности украинских экспортеров продукции.