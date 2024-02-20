Умер 35-летний сын главы "Роснефти" Сечина, - российские СМИ

Сын главы "Роснефти" Игоря Сечина Иван скончался 5 февраля текущего года в возрасте 35 лет.

Первым об этом написал бывший менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин, сославшийся на запись в реестре наследственных дел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазону.

О смерти Ивана Сечина и ее причинах раньше публично не сообщалось.

"Медиазона" проверила запись в РНД и убедилась, что она оформлена на Ивана Игоревича Сечина 1989 года рождения, жившего в Москве по адресу Шведский тупик, дом 3. Это здание ранее упоминалось в РБК как "дом для соратников Путина"; издание писало, что там жил и Игорь Сечин.

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Согласно утечкам из российских баз данных, Иван Сечин работал в "Роснефти" и в 2021 году задекларировал доход 61,8 млн рублей. Известно, что он занимал руководящий пост в компании с 2014 года, когда ему было 25 лет.

В январе 2015 года 26-летний Сечин был награжден орденом "За заслуги перед Отчизной" ІІ степени "за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд".

Российские телеграм-каналы причиной смерти Ивана Сечина неофициально называли "оторванный тромб".