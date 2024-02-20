В операционной зоне ОСГВ "Таврия" оккупанты сократили активность авиации, на Запорожском направлении и в Донецкой области - возобновили применение ядовитых веществ, - Тарнавский

В операционной зоне ОСГВ "Таврия" противник за прошедшие сутки сократил активность авиации - нанес лишь 2 авиаудара, но провел 42 боевых столкновения и 1040 артобстрелов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"И на Запорожском направлении, и в Донецкой области россияне возобновили применение ядовитых веществ: зафиксировано в общей сложности 4 сброса гранат с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия", - говорится в сообщении.

Кроме того, Тарнавский отметил:

На Авдеевском направлении враг снова предпринимает попытки наступательных действий малыми штурмовыми группами - здесь наши защитники отразили 9 атак у Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского.

На Марьинском направлении продолжаем сдерживать агрессора неподалеку от Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где отбита 21 атака.

На Новопавловском направлении противник 1 раз пытался идти в наступление в районе населенного пункта Старомайорское.

На Запорожском направлении существенных изменений также не произошло - Силами обороны отражены 11 атак захватчиков возле Малиновки и Работино.

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"Ситуация остается контролируемой, украинские воины устойчиво держат оборону и активными действиями уничтожают врага. Так, общие потери россиян за прошедшие сутки составили: в живой силе - 644 человека, в вооружении и военной технике - 47 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 2 танка, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобилей. Нейтрализовано или уничтожено 272 БпЛА разных типов", - отметил Тарнавский по поводу потерь оккупантов.

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов и еще 1 важный объект противника.