В результате попадания вражеского БпЛА в дом на Сумщине погибла семья: мать, два сына и две их родственницы. ФОТО (обновлено)

По уточненной информации о последствиях вражеской атаки по Новослободской громаде Конотопского района Сумской области утром 20 февраля, число погибших возросло до пяти человек.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В результате попадания погибла семья: мать и два сына, а также двое их дальних родственниц: бабушка и женщина, приехавшая из другого города", - говорится в сообщении.

Как отмечается, установлено, что в жилой дом попал вражеский ударный БПЛА типа "Ланцет".

По данным Сумской областной прокуратуры, 20 февраля 2024 года около 5:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали, по предварительным данным, двумя ударными БпЛА, гражданскую инфраструктуру с. Новая Слобода Конотопского района.

"В результате атаки врага полностью разрушен частный дом, в котором находилась семья из 5 человек - 91-летняя бабушка, две женщины в возрасте 69 и 61 год, два брата, которым было 38 и 39 лет. Все они погибли", - рассказали в облпрокуратуре.

Как ранее сообщалось, в 5 часов утра россияне нанесли авиационно-артиллерийский удар по Новослободской громаде Конотопского района. В результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Пожар локализован. Обнаружены тела двух погибших.

Читайте также: В течение 18 февраля россияне 12 раз обстреляли Сумщину – зафиксирован 81 взрыв, - ОВА