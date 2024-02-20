СБУ задержала дельцов, требовавших у родственников двух военнопленных 60 тыс. долларов, обещая обмен

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему выманивания средств у близких родственников украинских военнопленных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

"В Киеве "на горячем" задержаны два дельца, которые требовали 60 тыс. долларов США у родственников двух пленных воинов ВСУ. Фигуранты обещали передать деньги участникам оккупационных группировок РФ для включения военнопленных в "список обмена"", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, злоумышленники имели связи среди боевиков и дистанционно получали от них информацию об украинских пленниках.

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При этом возвращать воинов ВСУ домой участники "схемы" не собирались.

Для убедительности при общении с родственниками пленных украинских бойцов дельцы выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.

Служба безопасности поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их во время передачи последнего "транша".

В ходе обысков в домах задержанных изъяты поддельные удостоверения правоохранительных органов, визитная карточка представителя российской "неправительственной" организации, "расценки" за конфиденциальную информацию о гражданах Украины и другие вещественные доказательства.

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Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.