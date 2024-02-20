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Польские фермеры угрожают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной до апреля

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кордон,польща
Польские фермеры, блокирующие пункты пропуска на границе с Украиной, планируют продолжить протест еще на месяц – до апреля. Кроме того, они допускают, что начнут блокировать пассажирское движение между двумя странами, включая автобусы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил во вторник в комментарии RMF24 Роман Кондрув - лидер организации аграриев "Подкарпатское обманутое село", блокирующее пункт пропуска "Медыка - Шегини".

"Мы обостряем акцию протеста. Сегодня я собираюсь подать (документы – ред.) на продолжение протеста на следующий месяц (протеста – ред.), он продлится до апреля. Мы будем это делать на ротационной основе: фермеры частично будут работать в поле, а частично будут стоять на границе", - отметил он.

По его словам, действующее правительство не выполнило своих обязательств перед фермерами.

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"Если польское правительство и Брюссель хотят иметь конфликт с фермерами, то они будут его иметь", - подчеркнул Кондрув.

Лидер "Подкарпатское обманутое село" отметил, что если протест фермеров не будет результативным и украинская сторона будет блокировать границу со своей стороны, то фермеры могут начать не пропускать пассажирские автобусы из Украины.

"Если мы решим не впускать также автобусы, то будет очень плохо. Но, возможно, тогда наши власти наконец-то будут искать содержательные решения", - добавил Кондрув.

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Топ комментарии

  • Tychus Findlay
    Німецькі гроші по лінії ЄС їх влаштовують, а загальноєвропейські правила ні. То може на вихід?
  • Герхард
    І що з цього приводу реально робить ЗЄ-влада?
  • Мрачный скептик
    А если разместить рядом с блокировщиками макеты складов БК и чисто случайно окажется, что ПВО не сможет перехватить очередные шахеды или ракеты?
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