Спецслужбы РФ создали сеть фейковых аккаунтов Сырского для его дискредитации, - Центр противодействия дезинформации

Российские спецслужбы создали сеть фейковых аккаунтов главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Россия распространяет недостоверную информацию о ситуации на фронте и главкоме с целью информационно-психологического влияния на военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"ЦПД совместно с кибердепартаментом СБУ обнаружили масштабную дезинформационную кампанию России по дискредитации Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Выяснилось, что враг распространяет фейки о ситуации на фронте и о Главкоме с целью информационно-психологического влияния на военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия продвигает деструктивные месседжи через фейковые аккаунты Сырского в соцсетях Facebook, Instagram, X и Telegram.

В ЦПИ отмечают, что подразделения информационного противоборства спецслужб РФ существенно активизировались в последнее время как в Украине, так и в странах-членах НАТО.

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