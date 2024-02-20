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Спецслужбы РФ создали сеть фейковых аккаунтов Сырского для его дискредитации, - Центр противодействия дезинформации

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олександр,сирський
Российские спецслужбы создали сеть фейковых аккаунтов главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Россия распространяет недостоверную информацию о ситуации на фронте и главкоме с целью информационно-психологического влияния на военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"ЦПД совместно с кибердепартаментом СБУ обнаружили масштабную дезинформационную кампанию России по дискредитации Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Выяснилось, что враг распространяет фейки о ситуации на фронте и о Главкоме с целью информационно-психологического влияния на военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия продвигает деструктивные месседжи через фейковые аккаунты Сырского в соцсетях Facebook, Instagram, X и Telegram.

В ЦПИ отмечают, что подразделения информационного противоборства спецслужб РФ существенно активизировались в последнее время как в Украине, так и в странах-членах НАТО.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    "По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків?" (С) Матвія 7:16.

    Пофіг шо там в тих акаунтах. Справи говорять голосніше за гундосіки чи кіздьож в телезі.
  • lammer ya
    А Залужного за два роки не намагались "дискредитувати"? Так, як зелень сама себе палить, ніхто не зуміє.
  • Frol Fedoroff
    Ніхто так не дискредетує ЗСУ як безглузді дії ОП. Чому зняли Залужного притомної відповіді суспільству так і нема
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