Минцифры упростило реализацию жилищного сертификата єВідновлення
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства цифровой трансформации Украины.
"Забронировали жилищный сертификат? Нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект. По отзывам первых владельцев нового жилья, этот этап занимал больше всего времени и усилий. Помогаем людям — упрощаем процедуру", - сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что теперь для прекращения права собственности на уничтоженный объект недвижимости достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, которое можно получить у нотариуса или местного совета. Этот документ нужен вам, если после обследования разрушенного жилья комиссия не выдала вам копию акта.
А еще вместо копии акта можете получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного жилья. Это можно сделать:
- у любого нотариуса, имеющего доступ к Реестру. Их список
- в местном совете, где расположен уничтоженный объект недвижимости.
Также в Минцифре напомнили, что прекратить право собственности на уничтоженное жилье нужно не раньше, чем вы получите жилищный сертификат и забронируете по нему средства, но до того как вы заключите сделку купли-продажи.