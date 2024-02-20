"Государственный оператор тыла" разработал IT-решения для заявок на поставку продуктов
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"Государственный оператор тыла" (ГОТ) разработал IT-решения для подачи заявок на поставку продуктов питания военным частям.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Основная цель нововведения – автоматизация процессов и консолидация данных в рамках Минобороны.
В государственном предприятии рассказали, что одним из отличий нового подхода к обеспечению ВСУ питанием является распределение ролей в рамках системы снабжения.
"Если раньше военные части напрямую коммуникировали с поставщиками по заказу, то сейчас эта функция займет на себя ГОТ", - говорится в сообщении.
Как будет построен процесс взаимодействия?
- Заявки формируются военными частями за месяц и уточняются за неделю до поставки.
- Заявки посылаются ГОТ через автоматизированную IT-систему.
- ГОТ агрегирует заявки, определяет перечни и объемы поставки в разрезе регионов.
- ГОТ распределяет заявки между поставщиками.
"Такой подход позволит накапливать объективные данные по объемам заказа в разрезе воинских частей, повысит прозрачность и подотчетность процесса, а также минимизирует потенциальные коррупционные риски", – добавили в Минобороны.