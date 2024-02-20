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Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 30 июня

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біженці,українці
Украинские беженцы могут законно оставаться в Польше до 30 июня 2024г. Соответствующий закон подписал президент Анджей Дуда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

"Президент Анджей Дуда подписал закон о помощи гражданам Украины, который, в частности, продлевает срок легального пребывания украинских военных беженцев до 30 июня 2024", - говорится в сообщении.

Закон принят в соответствии с решением Совета ЕС о продлении временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года. В частности, закон предусматривает продление срока легального пребывания украинских военных беженцев до 30 июня этого года.

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Отмечено, что пребывание граждан Украины законно, если они прибыли в Польшу в период с 24 февраля 2022 года до 4 марта 2024 года.

Кроме того, документ вносит изменения, увеличивающие до 28 месяцев срок, в течение которого, в частности, гражданину Украины, получившему квалификацию врача или стоматолога за пределами территории государств-членов ЕС, может быть предоставлено разрешение на осуществление врачебной или стоматологической практики и условное право на осуществление профессиональной деятельности врача или стоматолога.

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    А в мене бажання, щоб українські біженці, і не біженці залишили Польшу та їхали куди завгодно далі. Хай польська економіка спробує працювати без українських наймитів. Замість українців бажаю їм в робітники лівійців, суданців, афганців, нігерійських принців та інших ,,працьовитих,, понаєхів.
  • Євген cd8db603
    А після 30 червня поофспілка польських мисливців почне відстрилювати українських жінок і дітей ?!!
  • Gary Grant
    Кордон краще б розблокували,а "біженців" з Тернополя чи Чернівців відправили б назад.
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