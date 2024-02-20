По меньшей мере, 200 украинцев пребывают в заключении в оккупированном Крыму в связи с политическими преследованиями, - правозащитники

По меньшей мере 200 граждан Украины находятся в тюрьме по сфабрикованным политическим делам в оккупированном Россией Крыму.

Об этом заявила председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник во время дискуссионной панели "Крым" в Медиацентре Украины - Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас, по меньшей мере, 200 граждан находятся в тюрьме по сфабрикованным политическим делам. Эти люди не получают медицинской помощи. Они, в большинстве случаев, становятся жертвами пыток и почти не имеют реальных шансов выйти до того, как истечет их срок заключения", - рассказала она.

В то же время правозащитница отметила, что даже истечение срока заключения не гарантирует освобождения, как это произошло с украинским активистом Олегом Приходько.

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По ее словам, за десять лет оккупации Россией полуострова Крымская правозащитная группа задокументировала, что от репрессий пострадали 1400 граждан Украины.

"Речь идет о политически и религиозно мотивированных преследованиях. В целом этих жертв гораздо больше, потому что есть дети, люди, у которых забрали собственность", - добавила Скрыпник.

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Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали относительно его деятельности и связях на материковой части Украины. 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста.

1 апреля 2020 стало известно, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько был доставлен в СИЗО Ростова-на-Дону.

Суд РФ приговорил украинского политзаключенного Приходько к 5 годам заключения.

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