Пашинский - важный для украинского ВПК человек, его отстранение от процессов будет иметь негативные последствия, - Игорь Луценко
Об этом говорится в материале "Forbes Ukraine", передает Цензор.НЕТ.
"Он очень качественный коммуникатор между производителями оружия и правительством. Всегда очень активен", - заявил один из бывших должностных лиц Минобороны о Пашинском.
"Он - организатор процессов, человек, который пытается сдвинуть с места инертную бюрократическую систему в армии. Руководители оборонных предприятий, к сожалению, часто не имеют такой смелости и активности, как он: это сообщество, в основном, пассивно и неорганизовано, поэтому отстранение его от процессов будет иметь очень негативные последствия", - подчеркнул экс-депутат, ветеран украино-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко.
Сегодня в Ассоциацию входят 50 разных предприятий, крупнейшие из которых - "Українська бронетехніка", "Укрспецсистемс". Они производят оружие нескольких типов, которое сегодня критически необходимо ВСУ: БПЛА (Shark, miniShark, GOR, THOR) и средства противодействия БПЛА, артиллерийские системы (САУ "Богдана"), различные типы минометов (60, 82 и 120 калибра) и боеприпасы к ним, боевые бронированные машины ("Новатор", Varta), системы наведения ракет "Нептун" (ими потопили крейсер "Москва").
Как сообщалось, бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству. Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.