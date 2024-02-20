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Грузия не будет вводить санкции против России, - премьер Кобахидзе

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Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна не будет вводить антироссийские санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"О санкциях против России мы имеем очень четкую позицию. Мы не вводим санкции, и по этому поводу мы имеем очень сильные аргументы", - сказал Кобахидзе в Брюсселе на совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем.

"Мы очень твердо поддерживаем Украину политически, оказываем немалую гуманитарную помощь, очень тесные отношения с украинским народом. Нас огорчают заявления отдельных официальных лиц Украины об открытии в Грузии "второго фронта", в частности секретаря - Совета безопасности, советника президента", - добавил он.

Боррель со своей стороны сообщил, что в ЕС никто серьезно не воспринял заявлений о возможном привлечении Грузии к военному конфликту с Россией, отметив, что там "не слышали призывов об этом ни из Украины, ни от отдельных лиц".

"Мы заинтересованы в лучших отношениях между Грузией и Украиной, поскольку напряженностью в этих отношениях пользуется только Россия. Никто серьезно не воспринял заявления об открытии в Грузии "второго фронта". Мы не слышали призывов об этом ни из Украины, ни от отдельных лиц", – сказал Боррель.

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Топ комментарии

  • Oleksandr Kuklyuk
    У них окупували 20% території, але ніяких санкцій. Треба ж комусь хачапурі продавати...
  • Tierre
    "Ми дуже твердо підтримуємо Україну політично"

    І в чому це проявляється? У карних справах проти грузинських добровольців? Чи ще в чомусь?
  • Алекс Мышкевич
    відмовити Грузії в членстві в ЄС !
    навіщо в ЄС ще одні мудяри?
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