Грузия не будет вводить санкции против России, - премьер Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна не будет вводить антироссийские санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"О санкциях против России мы имеем очень четкую позицию. Мы не вводим санкции, и по этому поводу мы имеем очень сильные аргументы", - сказал Кобахидзе в Брюсселе на совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем.

"Мы очень твердо поддерживаем Украину политически, оказываем немалую гуманитарную помощь, очень тесные отношения с украинским народом. Нас огорчают заявления отдельных официальных лиц Украины об открытии в Грузии "второго фронта", в частности секретаря - Совета безопасности, советника президента", - добавил он.

Боррель со своей стороны сообщил, что в ЕС никто серьезно не воспринял заявлений о возможном привлечении Грузии к военному конфликту с Россией, отметив, что там "не слышали призывов об этом ни из Украины, ни от отдельных лиц".

"Мы заинтересованы в лучших отношениях между Грузией и Украиной, поскольку напряженностью в этих отношениях пользуется только Россия. Никто серьезно не воспринял заявления об открытии в Грузии "второго фронта". Мы не слышали призывов об этом ни из Украины, ни от отдельных лиц", – сказал Боррель.

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