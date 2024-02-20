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Расстрел пленных воинов ВСУ около Работино: Офис Генпрокурора приступил к производству

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По факту расстрела украинских военнопленных российскими оккупантами около Работино начато уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"20 февраля в Интернете была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии России трех украинских защитников, взятых в плен. Событие произошло 18 февраля 2024 года около населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты расстреляли пленных украинских бойцов возле Работино.

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Топ комментарии

  • Олександр Радченко 67c5f13a
    Яке нахер провадження?Ви богуслаєва не хочете садити , скільки можна тягнути час ?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Це круто! А що робить єрмаківське МЗС? Де заяви на міжнародеих площадках, чи хоча б пагелчх? Де скликання Радбезу? Де Зєлєнскій, накінець і що з його язиком?
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