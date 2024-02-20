У россиян на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. Основное направление - Ласточкино, - 3-я ОШБр

Интенсивность боев около Авдеевки высока, но не столь жесткая, как была в городе.

Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

"У врага на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. И они будут это делать.

Сейчас Третья штурмовая вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Интенсивность боев - высока, но, конечно, не столь жесткая, как была в городе. Основное направление для россиян на сегодняшний день - Ласточкино", - отметил он.

По словам Жорина, в самом городе рашисты имеют достаточно сил для дальнейшего наступления.

Читайте также: 3 ОШБр о ситуации под Авдеевкой: Штурмы РФ не заканчиваются фактически никогда, оккупанты применяют химическое оружие