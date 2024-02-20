Реальное окончание войны невозможно без полного восстановления справедливости, - Зеленский обратился в Хельсинкскую комиссию
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.
Отмечено, что заседание состоялось в историческом месте – аудитории №600, где проходило слушание по привлечению к ответственности нацистских преступников.
"Нет такого преступления против человечности и жизни, которое еще не совершила бы путинская Россия и те, кто работает на ее безумного диктатора.
Мир видел сожженные российской армией украинские города и села. Все в мире, по крайней мере, слышали о массовых убийствах, которые неизбежно идут за российским триколором на оккупированной территории.
Невозможно смириться с болью семей, разделенных путинской войной, и депортацией украинских детей. Мы также не должны забывать о миллионах украинцев, выживающих под российской оккупацией и лишенных даже элементарных человеческих прав.
Пусть на пути правосудия не будет препятствий! Так же, как нацизм, должно быть осуждено и путинское государство. Я призываю всех, кто может, ускорить наступление реального мира", - сказал президент.