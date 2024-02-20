В Эстонии разоблачили десять человек, совершавших преступления по дестабилизации по указаниям спецслужб РФ

Высшие чиновники Эстонии объявили о задержании 10 вероятных агентов России, которые должны были заниматься дестабилизацией ситуации в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Об этом объявили премьер Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

"Эстония успешно остановила гибридную операцию российских спецслужб на своей территории", – заявила Каллас.

"Мы знаем, что Кремль направляет усилия против всех наших демократических обществ. Наш ответ – открытость и разоблачение их методов. Это способ сдержать вредоносные действия и сделать нас более устойчивыми", – добавила она.

Маргус Тсахкна детализировал, что Полиция внутренней безопасности задержала десять человек, подозреваемых в деятельности по указаниям из России.

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"Целью было сеять страх, подпитывать напряжение и ослаблять нашу решимость в поддержке Украины. Но России - не удастся. Мы остаемся сильными и бдительными", – написал он.

Параллельно Полиция внутренней безопасности (Kapo) вышла с объявлением о том, что нашла лиц, причастных к актам вандализма относительно автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и одного из журналистов в прошлом году, сообщает ERR.

В общей сложности ,задержали 10 человек: их считают членами агентурной сети, действовавшей по указаниям российских спецслужб. Шестеро остаются под стражей.

Считается, что целью операции было "сеять страх и создавать напряжение в эстонском обществе".

Кроме упомянутого вандализма в отношении авто министра и журналиста, эти лица подозреваются в актах вандализма в отношении памятников.

Госпрокурор Триину Олев заявил, что сейчас дело - на этапе досудебного расследования, поэтому следствие не может раскрывать все детали.

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"Начато производство по Уголовному кодексу о преступлениях против безопасности Республики Эстония", – отметил он.