В Эстонии разоблачили десять человек, совершавших преступления по дестабилизации по указаниям спецслужб РФ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом объявили премьер Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Маргус Тсахкна.
"Эстония успешно остановила гибридную операцию российских спецслужб на своей территории", – заявила Каллас.
"Мы знаем, что Кремль направляет усилия против всех наших демократических обществ. Наш ответ – открытость и разоблачение их методов. Это способ сдержать вредоносные действия и сделать нас более устойчивыми", – добавила она.
Маргус Тсахкна детализировал, что Полиция внутренней безопасности задержала десять человек, подозреваемых в деятельности по указаниям из России.
"Целью было сеять страх, подпитывать напряжение и ослаблять нашу решимость в поддержке Украины. Но России - не удастся. Мы остаемся сильными и бдительными", – написал он.
Параллельно Полиция внутренней безопасности (Kapo) вышла с объявлением о том, что нашла лиц, причастных к актам вандализма относительно автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и одного из журналистов в прошлом году, сообщает ERR.
В общей сложности ,задержали 10 человек: их считают членами агентурной сети, действовавшей по указаниям российских спецслужб. Шестеро остаются под стражей.
Считается, что целью операции было "сеять страх и создавать напряжение в эстонском обществе".
Кроме упомянутого вандализма в отношении авто министра и журналиста, эти лица подозреваются в актах вандализма в отношении памятников.
Госпрокурор Триину Олев заявил, что сейчас дело - на этапе досудебного расследования, поэтому следствие не может раскрывать все детали.
"Начато производство по Уголовному кодексу о преступлениях против безопасности Республики Эстония", – отметил он.