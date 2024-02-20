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Польские фермеры ослабили ограничение движения на границе с Украиной, - Госпогранслужба

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блокада,польща
Пограничники сообщают об ослаблении ограничения движения на польско-украинской границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины.

После 17:00 возобновилось движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Гребенное - Рава-Руська". Кроме того, протестующие выразили готовность каждый час пропускать по 1 фуре в обоих направлениях.

Участники акции протеста также готовы пропускать незначительное количество транспорта через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

"В частности, они планируют каждые 30 минут пропускать по 5 легковых автомобилей в обоих направлениях, каждый час - по 1 фуре на въезд в Польшу, и по 3 фуры - на въезд в Украину. Автобусы в обоих направлениях будут пропускать в обычном режиме", - сообщают в ГПСУ.

По словам пограничников, после 18:00 митингующие разблокировали движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Долгобычев-Угринов".

"В то же время протестующие намерены продолжать ограничение движения для фур и пропускать в один час только по 4 фуры на въезд в Украину и по 1 фуре - на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    Всьо ідьот па плану - ***** . Ну що , хвєрмєри мля .!

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  • Maksim Perepelitca
    В сотий раз тут кажу - там немає фермерів . Ну може невеликий процент і є . А в основному там ультранаціоналістична прокацапська мразота , яка одягла жилетки мітингарів і зображає з себе фермерів . Відпрацьовує гроші ***** . Про це ж кажуть і наші водії яких вони блокують .
    Кажуть що польських соцмережі забиті ботвою ***** , хитають польський човен щосили , прикидаються обіженими фермерами , перевізниками та ін , налаштовують всіх і вся проти чинної польської влади .
    А польська влада теж - прикидається шлангом , бо в них вибори у квітні , тому набрала в рот води і сидить тихо як миша . Прокацапська ультранаціоналістична сволота об неї ноги витирає , а вона лише кліпає очима . Нагадує американську , з якої трамп вже зробив посміховисько на весь світ .
  • Сергей Тарасов ba5e82b5
    ты провокатор ? по моему да , все факты говорят что все эти блокировки границы организованы на деньги рф , и за что мы должны благодарить поляков ? а не поляки на коленях должны благодарить Украину за то что рюськие войска как минимум не стоят на границе польши как максимум - засовывают им флаг польши им же в зад , пшеки они и есть пшеки хотят в это тяжелое для нас время вытерти о нас ноги и показать что они паны , а мы холопы
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