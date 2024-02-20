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Киев планирует новый экспортный маршрут по Дунаю, чтобы обойти польскую блокаду, - Кубраков

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зерно,дунай,експорт
Украина планирует использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта до довоенных уровней, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции блокирует сухопутную границу с Европейским Союзом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай, поскольку Румыния более предсказуема, чем польская граница", – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Новый маршрут будет проходить от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии.

Одновременно с этим "Украинское дунайское пароходство" уже построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов.

Во вторник 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты вблизи ЧП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.

Польские фермеры, блокирующие движение около пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продлить протест еще на месяц - до апреля.

Также читайте: "Блокирование транспорта на польской границе будет иметь тяжелые последствия для обеих стран", - министр Кубраков

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Топ комментарии

  • Tierre
    Хто обгадився? Російська агентура у Польші? Те, що російський агент Меклер організовує і координує всі блокування - що перевізників, що фермерів - вам ніяк лайном Україну обмазувати не заважає?
  • Oleksii Pilevych a8b2e1d6
    Толя які "шахрайскі схеми"? Поляки не витримують ринковою конкуренції яка діє у нормальних країнах й почали діяти як злочинці. У ЄС так взагалі то не було такого ранійше, й дивно чому не вгамують тих Поляків бо блокування доріг, кордонів то порушення Закону а не протест ніякий!
    Коли Поляки перетягнути TIR перевезення у ЄС на себе дешевими цінами їх НІХТО НЕ БЛОКУВАВ. Так що Толік ти або кацапський провокатор , або не зовсім розумна людина.
  • Андрій Саган
    У людини уже здвиг по фазі, я розумію,що нашу владу є за що ненавидіти,але тут просто уже хронічне викривлення реальності де усі гріхи намагаються бути повішені на українську сторону. Людина уже настільки захопилася поливанням тут гівна кожен день,що уже береги попутала, не розуміє коли це доречно,а коли як не приший кобилі хвіст
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