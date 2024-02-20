Киев планирует новый экспортный маршрут по Дунаю, чтобы обойти польскую блокаду, - Кубраков

Украина планирует использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта до довоенных уровней, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции блокирует сухопутную границу с Европейским Союзом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай, поскольку Румыния более предсказуема, чем польская граница", – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Новый маршрут будет проходить от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии.

Одновременно с этим "Украинское дунайское пароходство" уже построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов.

Во вторник 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты вблизи ЧП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.

Польские фермеры, блокирующие движение около пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продлить протест еще на месяц - до апреля.

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