Киев планирует новый экспортный маршрут по Дунаю, чтобы обойти польскую блокаду, - Кубраков
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай, поскольку Румыния более предсказуема, чем польская граница", – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Новый маршрут будет проходить от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии.
Одновременно с этим "Украинское дунайское пароходство" уже построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов.
Во вторник 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты вблизи ЧП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.
Польские фермеры, блокирующие движение около пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продлить протест еще на месяц - до апреля.