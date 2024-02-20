Потеря Авдеевки произошла из-за бездействия Конгресса США, - Белый дом
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"В течение нескольких месяцев Украина могла сдерживать российские атаки, пока у нее не начали заканчиваться боеприпасы, особенно - артиллерийские виды боеприпасов, необходимые для того, чтобы помешать российским силам достичь украинских оборонных линий и захватить эти позиции", - отметил представитель Белого дома.
В этой связи он подчеркнул, что решение Украины выйти из Авдеевки не связано с тем, что ВСУ, якобы, недостаточно мужественны в своей борьбе, или не имеют военного управления, тактической смелости или боевых навыков.
"Это произошло из-за бездействия Конгресса. И мы предупреждали Конгресс, что в случае его бездействия Украина будет иметь потери на поле боя, что и произошло", - подчеркнул Кирби.
Представитель Белого дома выразил убеждение, что россияне пытались захватить Авдеевку в основном из-за того, чтобы получить логистический и оперативно-маневренный "хаб" на Донбассе, в частности, в Донецкой области. По словам координатора Совета национальной безопасности США, россияне считают, что это даст им толчок для проведения дальнейших операций в Донецкой и Луганской областях Украины.
Кирби также назвал "мудрым" решение украинского командования отвести войска из Авдеевки, чтобы, прежде всего, сохранить человеческие ресурсы, наиболее ценные в войне с РФ. В этой связи представитель Белого дома призвал законодателей в Палате представителей обеспечить как можно скорее поступление оружия и боеприпасов украинским военным.