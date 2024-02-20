Потеря Авдеевки произошла из-за бездействия Конгресса США, - Белый дом

Бездействие Палаты представителей Конгресса США в затягивании с принятием помощи Украине является одной из причин, почему ВСУ покинули Авдеевку.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В течение нескольких месяцев Украина могла сдерживать российские атаки, пока у нее не начали заканчиваться боеприпасы, особенно - артиллерийские виды боеприпасов, необходимые для того, чтобы помешать российским силам достичь украинских оборонных линий и захватить эти позиции", - отметил представитель Белого дома.

В этой связи он подчеркнул, что решение Украины выйти из Авдеевки не связано с тем, что ВСУ, якобы, недостаточно мужественны в своей борьбе, или не имеют военного управления, тактической смелости или боевых навыков.

"Это произошло из-за бездействия Конгресса. И мы предупреждали Конгресс, что в случае его бездействия Украина будет иметь потери на поле боя, что и произошло", - подчеркнул Кирби.

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Представитель Белого дома выразил убеждение, что россияне пытались захватить Авдеевку в основном из-за того, чтобы получить логистический и оперативно-маневренный "хаб" на Донбассе, в частности, в Донецкой области. По словам координатора Совета национальной безопасности США, россияне считают, что это даст им толчок для проведения дальнейших операций в Донецкой и Луганской областях Украины.

Кирби также назвал "мудрым" решение украинского командования отвести войска из Авдеевки, чтобы, прежде всего, сохранить человеческие ресурсы, наиболее ценные в войне с РФ. В этой связи представитель Белого дома призвал законодателей в Палате представителей обеспечить как можно скорее поступление оружия и боеприпасов украинским военным.

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