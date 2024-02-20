Я уверена в том, что это произойдет, но когда, мне неизвестно, - посол Бринк о голосовании Конгресса США за помощь Украине

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк уверена, что Конгресс одобрит законопроект о помощи Украине, но не может назвать времени принятия такого решения.

Об этом американский дипломат заявила на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"У нас нет "плана Б", потому что мы на 100% сосредоточены на "плане А": Конгресс одобряет запрос президента, и он подписывает дополнительный запрос для Украины", – сказала она.

Бринк подчеркнула, что в американской системе за Конгрессом остается вопрос времени для принятия этого решения.

"Я могу сказать, что у меня бы ло два разговора со спикером (Палаты представителей США Майклом Джонсоном – ред.). Он поддерживает Украину и понимает, насколько важно, чтобы Россия проиграла в этой войне, но Конгресс будет определять время для этого шага. Я уверена в этом, но время мне неизвестно", – отметила посол США.

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Дипломат добавила, что она и вся команда президента Джо Байдена невероятно дожимает, чтобы как можно скорее было принято решение о помощи Украине.

Бринк также сказала, что запрос президента США состоит из трех частей: составляющая безопасности, включающая оружие; прямая бюджетная поддержка и экономическая поддержка. По словам посла, прямая бюджетная поддержка направлена на помощь Украине достичь самодостаточности, в частности, это инвестиции для роста экспорта и в энергетическую инфраструктуру.

"Я уверена, что поддержка будет принята. Сроки и точное содержание – об этом мне неизвестно. Это очень политический вопрос, который я не могу предусмотреть. Но могу сказать, что мы даем очень сильные аргументы относительно того, почему это необходимо, почему это не бессрочный запрос, почему вам важно быть успешными не только на поле боя, но и быть в безопасности в экономическом плане", – сказала посол США.

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