Два человека погибли в результате попадания вражеского дрона-камикадзе в автомобиль в Купянском районе, - Синегубов
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В Купянском районе вражеский дрон попал в машину, в результате погибли двое людей.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, около 16:50 в селе Петропавловка Купянского района в гражданский автомобиль попал вражеский дрон-камикадзе.
"В автомобиле находились трое пассажиров. 38-летний гражданский водитель и 50-летний гражданский мужчина погибли на месте. Его 48-летняя жена с ранениями доставлена в медицинское учреждение", - написал глава ОВА.
Он отметил, что все трое – работники местной фермы. Они возвращались домой после работы.