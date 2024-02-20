США объявят масштабный пакет санкций против России в связи со смертью Навального, - Кирби

В эту пятницу, 23 февраля, США объявят новый пакет санкций против РФ.

Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Какие бы истории российское правительство не рассказывало миру, очевидно, что президент Путин и его правительство ответственны за смерть Навального. В ответ на это и по распоряжению президента Байдена мы объявим о масштабном пакете санкций в пятницу на этой неделе", - сказал он.

По его словам, цель санкций будет "привлечь Россию к ответственности" за то, что произошло с Навальным, а также за все ее действия, связанные с жестокой войной России против Украины.

Также Кирби подчеркнул, что самым мощным ответом на действия Путина и его режима со стороны США должно стать принятие Конгрессом законопроекта с дополнительным финансированием помощи Украине.

Также читайте: Грузия не будет вводить санкции против России, - премьер Кобахидзе