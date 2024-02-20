США объявят масштабный пакет санкций против России в связи со смертью Навального, - Кирби
Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Какие бы истории российское правительство не рассказывало миру, очевидно, что президент Путин и его правительство ответственны за смерть Навального. В ответ на это и по распоряжению президента Байдена мы объявим о масштабном пакете санкций в пятницу на этой неделе", - сказал он.
По его словам, цель санкций будет "привлечь Россию к ответственности" за то, что произошло с Навальным, а также за все ее действия, связанные с жестокой войной России против Украины.
Также Кирби подчеркнул, что самым мощным ответом на действия Путина и его режима со стороны США должно стать принятие Конгрессом законопроекта с дополнительным финансированием помощи Украине.