Гетманцев объяснил, почему не может назвать ответственных за неэффективную борьбу с нелегальным табачным рынком

Председатель Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что решить проблему с нелегальным рынком табака в Украине можно только привлекая к персональной ответственности правоохранителей, не принимающих необходимые меры для преодоления этого вопроса.

Об этом Гетманцев сообщил во время пресс-конференции по детенизации табачного рынка в ответ на вопрос Цензор.НЕТ относительно должностных лиц, ответственных за рост нелегального рынка табака.

"Я, как лицо ответственное, не могу называть фамилий. Поскольку, если бы я называл те или иные фамилии, я должен бы иметь безусловные доказательства участия и причастности человека к тому или иному преступлению. Потому что покрывание нелегального рынка табака - это преступление. Но, собственно, человек, у которого есть логика и разум, может установить причастных через функционал правоохранительных органов, который, к сожалению, на сегодняшний день не выполняется", - сказал Гетманцев.

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Он также добавил, что, несмотря на перевыполнение прошлогоднего бюджета на 13,7%, все равно мы видим исследования, согласно которым, к сожалению, по этому году 21,8% табака - в тени.

"Это рекордный показатель за всю историю нашей независимости", - отметил парламентарий, добавив, что это более 20 млрд грн недопоступлений в госбюджет.

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