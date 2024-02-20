С начала года мы передали 110-й бригаде под Авдеевку 900 FPV-дронов, - Порошенко

Петр Порошенко сообщил, что 110-й бригаде ВСУ, два года защищавшей Авдеевку, только в последние месяцы передали 900 FPV-дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Когда была критическая ситуация с боеприпасами, мы свернули ряд программ и перешли на закупку FPV-дронов. Я горжусь, что героической 110-й бригаде, исполнявшей два года очень важную роль в защите Авдеевки, мы смогли поставить только с начала 2024-го года более 900 FPV-дронов", – сказал Порошенко.

"Героической 53-й бригаде, которая также на фланге несла очень важную задачу, и там служат настоящие герои - я лично приехал, встретился с руководством бригады, и мы им передали более 800 дронов. А всего с начала года – четыре тысячи дронов. Это – 1 650 000 долларов", – отметил лидер "ЕС".

Политик также призвал власть неотложно усилить строительство фортификационных построек по всей линии фронта.

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