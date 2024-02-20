Умеров и Сырский обсудили с Остином фронт и поставки боеприпасов

Министр обороны Умеров и Главнокомандующий ВСУ Сырский побеседовали с руководителем Пентагона Остином о фронте и поставках боеприпасов.

Об этом в своем Twitter(X) написал министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Сырский проинформировал главу Пентагона Остина о текущей динамике на передовой. Было обсуждено общее понимание ситуации и план действий.

"В центре внимания также были поставки боеприпасов. Работа над неотложными потребностями ВСУ и долгосрочное планирование в формате коалиций возможностей UDCG (формата "Рамштайн" - ред.)", - написал Умеров.

Также глава Минобороны поблагодарил секретаря Остина за его руководство в контактной группе.

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