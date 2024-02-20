Всеукраинская Рада Церквей призвала к общенациональной молитве и посту 1-3 марта
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте организации.
В обращении отмечается: "Приближается вторая годовщина с начала полномасштабной российской агрессии в Украине. Героическое сопротивление Сил Обороны Украины и всего украинского народа позволило остановить агрессора, разрушить план врага и освободить часть территории Украины от российских оккупантов.
Пользуясь случаем, благодарим международных партнеров и Церкви и народы мира, которые уважают ценность человеческой жизни и помогают украинцам защищать свободу и независимость Украины от российской агрессии.
Вместе с тем глубоко уверены, что главным фактором в защите нашего государства и сохранении жизни миллионов украинцев является Божья помощь. Священное Писание говорит нам: "Народ, всякое время надейтесь на Него, сердце свое пред Ним изливайте, Бог для нас - пристанище!" (Книга Псалмов 62:9).
Каждый день разные украинские Церкви и религиозные организации возносят молитвы к Богу о защите нашего государства и победе в войне за независимость Украины. Считаем, что в эти сложные дни очень важно всем украинцам обращаться ко Всевышнему в молитве.
Призываем все конфессии Украины, представителей власти, украинцев в Украине и по всему миру присоединиться к общенациональной трехдневной МОЛИТВЕ и ПОСТУ 1-3 марта 2024 года, согласно своим религиозным традициям и в удобный день, единодушно вознося молитвы Богу за Украину, за украинский народ, за наших воинов, за освобождение из плена военных и гражданских, за великую победу!
Верим, что зло, восставшее против Украины, неизбежно будет сломлено и наказано, и Божьей милостью в нашу страну придет мир, безопасность и благополучие!"