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В больнице умер 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко, получивший ножевое ранение во время нападения в Германии. ФОТО

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Украинский баскетболист Артем Козаченко, который неделю назад получил тяжелое ножевое ранение во время нападения в Германии, умер.

Об этом сообщает официальная страница клуба АРТ "Джайантс" Дюссельдорф, за молодежную команду которого выступали украинцы Артем Козаченко и Владимир Ермаков, информирует Цензор.НЕТ.

Козаченко Артем

18-летний Козаченко после нападения находился в больнице в реанимации.

"В последние несколько дней его состояние настолько резко ухудшилось, что врачи уже ничего не могли для него сделать", – говорится в сообщении.

Напомним, в немецком городе Дюссельдорфе в результате нападения вечером 10 февраля погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, его друг, Артем Козаченко, попал в реанимацию.

Они выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

По данным СМИ, вечером 10 февраля на автобусной остановке на площади Вилли-Брандта в городе Оберхаузене между двумя группами молодых людей начался жесткий спор. Сначала они спорили в автобусе, но перепалка завершилась физической схваткой после выхода из автобуса на вышеупомянутой площади. В результате инцидента четверо молодых людей получили серьезные ножевые ранения, а нападавшие с места преступления скрылись.

Главным подозреваемым в убийстве полиция считает 15-летнего немца турецкого происхождения, арестованного 11 февраля, на следующий день после совершения преступления. За соучастие в убийстве задержаны 3 подростка: 14-летний немец греческого происхождения из Херне и двое сирийцев в возрасте 14 и 15 лет из Гельзенкирхена.

Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Потрібен український Моссад. Можливо, з іншою назвою, наприклад, "Помста".
  • Андрій Саган
    Ліваки підвели уже майже Європу до коллапсу позапускаючи туди стада аборигенів. Тепер місцеві жителі мають на них горбатитися поки ті з сімями в складі з 10 дітей з жінками,бабусями і дідусями сидять у них на шиї і нічого не роблять і бути терпимими і толерантними з ними. А якщо десь когось підірвуть,ну то буває як говориться,переживуть. Окрім того варто памятати що ліваків зажди фінансував ще совок, і зараз кацапи напевно також цим займаються,мають старі добрі стосунки так сказати. Для них нашестя аборигенів в Європі це вигідно,вони дестабілізують там обстановку. кацапи прекрасно використали війну в Сирії,щоб нагнати в Європу біженців. Можна ще згадати як вони через білорусь ще перед війною намагалися в Польщу продавлювати біженців і стає зрозуміло,що вони розуміють,що роблять і доклали свою руку також до підкукпу різних лівих дегенератів в Європі щоб ті там лобіювали толерантність і терпимість до аборигенів,плюс різними методами намагалися спрямовувати потоки біженців в Європу щоб ті там дистабілізували обстановку.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Через 50 років.Турецько-арабський епос. Сага про героїв-визволителів святих земель Дойчестану від арійських варварів.
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