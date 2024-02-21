Британия ввела санкции из-за смерти Навального

Великобритания ввела санкции против шести сотрудников колонии "Полярный волк", где скончался российский оппозиционер Алексей Навальный.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом британское правительство сообщило в среду на своем официальном сайте.

Британия наложила санкции на шесть человек, возглавляющих исправительную колонию, где умер Навальный. К лицам, попавшим под санкции, будет применена заморозка активов и запрет на въезд.

Среди лиц, на которых распространяются санкции, - Вадим Калинин, начальник колонии "Полярный волк" и пятеро его заместителей.

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Следует отметить, что Британия стала первой страной, которая ввела санкции в ответ на смерть Навального.

Британия также призвала немедленно передать тело Навального его семье и провести полное и прозрачное расследование его смерти.

"Сегодня мы проводим санкции против высших тюремных чиновников, ответственных за его (Навального) содержание в колонии, где он провел последние месяцы своей жизни. Ответственные за жестокое обращение с Навальным не должны питать никаких иллюзий - мы привлечем их к ответственности", - заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.

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Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.