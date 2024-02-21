Проведение выборов – внутреннее дело Украины, - фон дер Ляйен
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Украина сама должна определять, следует ли проводить выборы во время военного положения.
Об этом президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, какое европейское решение может быть применено для разрешения сложившейся ситуации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"О выборах в Украине - это внутреннее дело Украины, и не мне это комментировать", - сказала фон дер Ляйен.
Как известно, из-за введения в стране военного положения после вторжения России вопроса проведения предстоящих в марте президентских выборов не решен, также не проводятся парламентские выборы.