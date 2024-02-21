Иран поставил России около 400 баллистических ракет дальностью до 700 км, - Reuters
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Три иранских источника рассказали, что часть ракет - из семейства балистики малой дальности Fateh-110, в том числе Zolfaghar. Ракета способна поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.
"Поставки начались в начале января после того, как в прошлом году были заключены соглашения на встречах иранскими и российскими военными и представителями службы безопасности, состоявшихся в Тегеране и Москве.
По словам одного неназванного иранского военного чиновника, уже было по меньшей мере четыре поставки ракет, и в ближайшие недели ожидаются новые поставки.
"Другой высокопоставленный иранский чиновник сказал, что некоторые из ракет были отправлены в Россию кораблем через Каспийское море, а другие были транспортированы на самолете", - пишет издание.