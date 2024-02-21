РФ не может удовлетворить потребности в производстве боеприпасов, необходимых для войны против Украины, - Reuters
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Возможности России по производству боеприпасов внутри страны пока недостаточны для удовлетворения потребностей войны против Украины", - приводит издание слова неназванных западных чиновников.
Источники отметили, что санкции сильно ударили по военно-промышленному комплексу РФ, вызывая задержки и увеличивая расходы, а значит, она не может успевать по потребностям войны.
Источники отметили, что невозможность доступа к западным компонентам подрывает способность России производить новое вооружение и ремонтировать старое.
В марте прошлого года ВВС Индии заявили, что из-за войны войны в Украине Россия не смогла доставить индийским военным жизненно важные поставки, которые она обязалась осуществить.
Однако, невзирая на эти проблемы, цели Путина остались неизменными, предупредили чиновники. Они отметили, что не верят, что Россия отказалась от своих целей по захвату Украины.
"Мы не верим, что у России есть какой-то план, кроме продолжения боевых действий в ожидании, что количество российской живой силы и техники в конце концов даст о себе знать", - добавил один из чиновников на условиях анонимности.