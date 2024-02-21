Минобороны создает приложение для военных "Армия+"
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Минобороны создает приложение для военных, которое должно оцифровать "максимально все". Планируется, что в новом приложении под названием "Армия+" можно будет сделать рапорт в "несколько кликов".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Министр Рустем Умеров говорит: "Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу - заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение - оцифровать максимально все".
В приложении для военных планируется объединить:
- рапорт в несколько кликов,
- удостоверение защитника,
- отзыв о службе,
- жалобы и идеи,
- комплексная база знаний онлайн,
- возможность самообразования.
Запуск приложения ожидается летом.