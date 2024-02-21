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Минобороны создает приложение для военных "Армия+"

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додаток,застосунок,армія+
Минобороны создает приложение для военных, которое должно оцифровать "максимально все". Планируется, что в новом приложении под названием "Армия+" можно будет сделать рапорт в "несколько кликов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Министр Рустем Умеров говорит: "Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу - заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение - оцифровать максимально все".

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В приложении для военных планируется объединить:

  • рапорт в несколько кликов,
  • удостоверение защитника,
  • отзыв о службе,
  • жалобы и идеи,
  • комплексная база знаний онлайн,
  • возможность самообразования.

Запуск приложения ожидается летом.

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Топ комментарии

  • alex bf2834f5
    замість снарядів - застосунки,браво,покидьки
  • Алекс Скела
    Опція "збагатитись у два кліки" доступна тільки VIP-користувачам.
  • Андрей Стадник 889c02eb
    Контрачам - велике вітання )))) А як же категоровані компи з флешками? А як же БЧС що ранку в паперовому вигляді від руки особисто в штаб за 20км під обстрілами?

    Нє, в цьому плані з контрозвідкою абсолютно згоден. П***ри спокійно можуть хакнути і електронний ящик і гугглдиск, і що завгодно. Там теж недурні трапляються. А оці застосунки - точно хакнуть.

    Паперових журналів дофігіща. В 22-му такого не було. Накорябав на туалетному папері, на телефон сфоткав, до старлінку дібрався - в штаб відправив фотку - зашибісь.

    А зараз? УПА - Українська Паперова Армія. Журнал обліку журналів. В 22-му в ЗСУ на нулі мало було кадрових штатних офіцерів. Усі відсиджувалися по армійським полігонам Західної України. А От зараз їм же треба мати УБД? І вже не ЗСУ, а Радянська Армія в гіршому її варіанті.

    Мені як ветерану пох на звання. Пригадую, попався якось особливо нарваний полковник замкомбрига. Повадки як у блатнюка-бандита з 90-х. Вистачило того полковника секунд на 30.
    (як раз тільки з позиції приїхав у повній снарязі, навіть забув патронник з патронника розрядити ))) )
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