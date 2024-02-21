13 пакет санкций ЕС против РФ касается 193 физических и юридических лиц, - глава МИД Нидерландов Слот

Новый, 13-й пакет санкций ЕС против России предусматривает ограничительные меры против 193 физических и юридических лиц.

Об этом в своем твиттере сообщила глава МИД Нидерландов Ганке Брюинс Слот, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС усиливает давление с применением 13-го пакета санкций против России. Я приветствую эти широкие новые санкции, направленные против 193 физических и юридических лиц".

Санкции нацелены, в частности, на тех, кто причастен к российской военной промышленности, кибервойне, поставкам оружия из Северной Кореи и варварскому похищению украинских детей.

Мы также вводим экспортные ограничения относительно 27 компаний, участвующих в обходе санкций", - написала она.

Читайте также: В 13 пакете санкций ЕС – ограничение против лиц, причастных к депортации украинских детей, - The Guardian