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В течение месяца НАБУ объявит конкурс на 100 новых должностей, - Кривонос

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семен,кривонос
Национальное антикоррупционное бюро через месяц объявит конкурс на 100 новых должностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Укринформу директор бюро Семен Кривонос.

"Я думаю, что мы уже через месяц объявим конкурс на первые новые сто вакансий. Какие-то из этих вакансий будут тайными, какие-то с определенными ограничениями по конкурсу", - сказал он.

Кривонос рассказал, что бюро внесло изменения в конкурсную процедуру, в соответствии с которыми будет проводиться онлайн-трансляция во время собеседований членов конкурсной комиссии с претендентами на должности руководителей подразделений.

Также Управление внутреннего контроля будет проводить дополнительную проверку на предмет добродетели претендентов на должности в бюро.

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В рамках этой проверки общественность сможет присылать свои сообщения о возможных фактах неблагополучия претендентов на должности руководителей подразделений. В свою очередь конкурсная комиссия должна обязательно их рассмотреть.

Также директор бюро подчеркнул, что перед объявлением конкурсов следует внести изменения в госбюджет в части увеличения финансирования НАБУ.

Кроме того, Кривонос анонсировал открытие нового отдела НАБУ в Днепре.

"В Днепре уже работает отдел, мы заканчиваем там проведение ремонтных работ и буквально на днях будем официально открывать этот офис. Сейчас продолжается подбор детективов", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Ig Shu
    тарифи уточнюйте у вбитого брата дЄрмака.
  • Said_
    А може треба провести ротацію? Частину нинішніх співробітників відправити у ВСУ, а з ВСУ набрати відповідних фахівців до НАБУ. Тих, що наразі воюють, але мають необхідну освіту і досвід роботи. Те саме зробити й з БЕБ та іншими службами.
  • Alexey Poltorak
    Работяг руками (слесарей/токарей/строителей) в стране днём с огнём не сыщещ, а тут - обана - конкурс в НАБУ на 100 вакансий!!! Классное полицейское государство построили.
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